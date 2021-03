Abbadia Lariana: installati i nuovi cartelli di promozione turistica

Collocati in diversi punti, riportano indicazioni sui luoghi di richiamo del paese in italiano e in inglese. Il sindaco Azzoni: «Intervento finanziato con gli introiti della tassa di soggiorno»

Abbadia Lariana continua a crescere dal punto di vista turistico. Per tenere il passo con questa crescita, l'Amministrazione comunale ha installato in questi giorni i nuovi cartelli con le indicazioni riguardanti alcuni luoghi di rilevanza turitica in paese: la stazione ferroviaria, la passeggiata a lago, le Cascate del Cenghen e il Civico Museo Setificio Monti.

«La cartellonistica fa parte di un progetto di crescita del paese dal punto di vista turistico - commenta il sindaco Roberto Azzoni - Stiamo anche preparando un sito internet turistico. Dai cartelli è esclusa la parte relativa al Viandante, che fa parte di un altro progetto. Abbiamo inoltre pensato di inserire nelle indicazioni la traduzione in inglese a favore dei turisti stranieri».

Importante è sottolineare come i cartelli siano stati finanziati dalla tassa di soggiorno avviata nelle strutture ricettive nel 2020. «Purtroppo l'abbiamo introdotta nel febbraio di un anno fa, lo stesso giorno del primo contagiato di Codogno, per cui causa pandemia il ricavo del primo anno non è stato granché, circa 6.500 euro» prosegue Azzoni, «utili però a coprire queste spese».

Avviati i lavori di risistemazione della passeggiata

Sul fronte dei lavori pubblici, a inizio settimana è scattato l'intervento di risistemazione della passeggiata a lago (vedi foto) nel tratto fra il Camping Spiaggia e la Poncia. «I danni provocati in particolare dall'innalzamento del lago lo scorso ottobre erano davvero evidenti, con relativi pericoli per i pedoni - prosegue Azzoni - Abbiamo chiesto un contributo all'Autorità di Bacino per sistemare il percorso, ripristinando le condizioni di sicurezza. Vedremo se sarà possibile provvedere anche all'ultimo pezzo, logisticamente un po' più complicato».

