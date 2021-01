Abbadia, via ai lavori per il marciapiede verso Mandello

Abbadia, l'incrocio tra la SP72 in direzione Mandello e Via per Novegolo

Cantieri aperti ad Abbadia Lariana per una serie di opere pubbliche. Giovedì hanno preso il via i lavori per la realizzazione del marciapiede in fregio alla Strada Provinciale 72 in direzione Mandello. Si tratta di un intervento di 200mila euro finanziato da Regione Lombardia grazie alla Legge 9/2020 per la ripresa economica.

Il marciapiede, realizzato in carpenteria su modello della passeggiata a lago del Conventino, fa parte di un primo lotto del futuro collegamento pedonale verso il comune di Mandello. Nella primissima fase del cantiere è stato previsto un senso unico alternato dalle 9 alle 17 mediante impianto semaforico. Tuttavia, con i primi scavi, si è resa necessaria l'operatività del semaforo 24 ore su 24. Il senso unico alternato sarà attivo per tre settimane fino al termine della prima parte delle lavorazioni necessarie.

Gli altri cantieri in paese

Settimana prossima inizierà anche il cantiere per il rifacimento completo di oltre 400 metri di acquedotto lungo Via all'Asilo, Via per Novegolo e un tratto di Via Nazionale concordato ad opera di Larioreti Holding. Il tratto in questione ha presentato negli ultimi anni numerose perdite e la sua sostituzione è necessaria a garantire un miglior approvvigionamento idrico. Il cantiere inizierà nei pressi dell'asilo a scendere lungo via all'Asilo che sarà a senso unico alternato in base alle necessità di lavorazione. Il tratto del sottopassaggio della ferrovia di Via Per Novegolo sarà svolto in notturna per evitare disagi. La durata del cantiere sarà di circa due mesi.

«Siamo consapevoli - commenta il sindaco Roberto Azzoni - che nei prossimi tempi potranno verificarsi disagi e brevi incolonnamenti a causa dei due cantieri, tuttavia sono entrambi interventi necessari: uno, il primo lotto del marciapiede per garantire la sicurezza dei pedoni; il secondo, l'acquedotto, per un miglior approvvigionamento idrico dell'area. Quest'ultimo intervento è stato concordato e coordinato con LRH in vista della prossima realizzazione della rotatoria fra la Sp72 e via Per Novegolo».