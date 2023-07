Abbadia, in futuro scuole medie ed elementari nello stesso edificio

Due scuole, un unico edificio. Ad Abbadia parte il progetto per trasferire primaria e secondaria di primo grado (le "vecchie" elementari e medie) nella stessa struttura, quella di via per Castello che a oggi ospita soltanto la primaria.

Il costante calo degli alunni iscritti e la necessità di ottimizzare le risorse sono alla base della strategia dell'Amministrazione comunale. In questi giorni, oltre al Municipio, sono al via i lavori per la posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto dell'edificio scolastico, cui seguirà l'installazione delle batterie di accumulo. Queste due opere, grazie a un contributo regionale di 54mila euro ottenuto grazie alla partecipazione positiva a un bando, e un co-finanziamento da avanzo di Amministrazione di circa 40mila euro, permetteranno a due dei principali edifici comunali un sensibile efficientamento. Ciò - come spiegato dal Comune - in un'ottica non solo di benefici in termine di emissioni di gas clima-alteranti, ma anche con un notevole risparmio, circa 7mila euro all'anno, sulle bollette.

Contributo di 150mila euro

"In questi giorni abbiamo avuto conferma, in seguito a un iter a dir poco complesso, del finanziamento a valere su fondi Pnrr per la progettazione definitivo-esecutiva sia dell'efficientamento energetico e accorpamento dei due plessi nella scuola primaria sia per la realizzazione dei parcheggi interrati presso l'area orti comunali - spiega il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni - Il contributo, di circa 150mila euro, permetterà di redigere un progetto dettagliato dei due interventi, fondamentali a nostro parere per la vivibilità del paese, condividendolo con gli attori in gioco per massimizzarne il risultato. In attesa di questi due progetti ci stiamo muovendo per il reperimento dei fondi necessari alla futura realizzazione".