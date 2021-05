Abbadia rende onore alla Polizia locale per l'impegno profuso durante la pandemia

Nella serata di Mercoledì 26 maggio alla Sala Civica Don Carlo Gnocchi, durante la presentazione del progetto Ausiliari Volontari di Polizia Locale e Nonni Vigili, il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni ha conferito agli agenti di Polizia locale Bruna Callone e Pantaleone Tripaldi il riconoscimento di Regione Lombardia per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati a favore della comunità lombarda nella fase di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

È stato conferito, da parte dell'Amministrazione comunale, anche un riconoscimento a Ettore Rusconi, in servizio presso il corpo di Polizia Locale di Abbadia fino a Ottobre 2020 e a Brigida Bombaci, in servizio da Gennaio 2021. «In questa serata, che vede la presentazione di un ambizioso progetto di cittadinanza attiva, è doveroso ringraziare a nome di tutta la cittadinanza i nostri agenti di Polizia locale che durante la fase pandemica hanno svolto un'attività incessante, mai sperimentata prima e con numerosi rischi e situazioni nuove da affrontare».

«Il Covid-19 ha colpito duramente qui ad Abbadia, anche direttamente il personale comunale - aggiunge il sindaco - con alcuni casi di positività e la scomparsa dell'architetto Scola e le condizioni anche psicologiche del lavoro dei nostri agenti sono state decisamente difficile. Ancora un grazie a nome di tutta la cittadinanza».

Contributo per l'acquisto di un quad

Sempre il 26 maggio è stata comunicata l'assegnazione al Comune di Abbadia Lariana di un contributo di 8.628,77 euro da parte di Regione Lombardia per la vincita del bando per le dotazioni strumentali dei corpi di Polizia locale. Nel dettaglio con i contributi verrà acquistato un quad che sarà in dotazione alla Polizia locale per effettuare un controllo più efficace e tempestivo sulla viabilità agro-silvo pastorale e sui Piani Resinelli. Lo stesso bando finanzia anche l'acquisto di una fototrappola per il controllo dei siti più sensibili per l'abbandono rifiuti.