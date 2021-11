Lavori ultimati a notte fonda: pronta la rotonda sulla SP72 ad Abbadia

La rotonda sulla Provinciale 72 ad Abbadia Lariana, all'altezza dell'incrocio con Via per Novegolo e Via Lungo Lago, è finalmente realtà. I lavori si sono conclusi nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2, consegnando alla popolazione e alle migliaia di utenti della strada la soluzione viabilistica definitiva.

Dopo mesi di sperimentazione con una soluzione provvisoria (la nuova conformazione dell'incrocio era stata proposta in estate), negli ultimi due giorni gli operai hanno allestito il cantiere per la collocazione della rotatoria vera e propria, con relativa asfaltatura del tratto. Questo, unito alla sistemazione del manto stradale dell'attigua Via all'Asilo (con deviazione obbligatoria lungo un tratto del Sentiero del Viandante), ha creato non pochi disagi, in particolare nelle ore di punta di mercoledì, tra le 12.30 e le 14 e nel tardo pomeriggio, quando code e rallentamenti si sono formati in un senso sino quasi a Lecco e nell'altro ben oltre Mandello. Disagi che, per il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Mattia Micheli, erano purtroppo da mettere in conto.

"Solo chi non fa niente non ha critiche"

"Questa notte alle ore 2 sono stati ultimati i lavori di asfaltatura della Rotonda - spiega - Lavori che sono durati tutta la giornata di ieri, causando inevitabilmente dei disagi (avevamo una finestra temporale di temperature adeguate e senza pioggia e l'abbiamo sfruttata). Un'opera, a mio parere, storica per Abbadia e attesa, che si è potuta realizzare grazie alla Provincia, alla Regione che l'ha cofinanziata ma sopratutto al Comune di Abbadia Lariana e alla sua Amministrazione comunale. Le critiche e i disagi fanno parte del 'gioco', solo chi non fa niente non li ha, ma è il risultato finale a rimanere".