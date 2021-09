Abbadia, la tanto attesa rotonda sulla Provinciale 72 diventa realtà

Posizionata giovedì mattina la rotatoria provvisoria all'intersezione con Via per Novegolo e Via alla Spiaggia con cui si spera di ridurre la congestione del traffico in uno snodo fondamentale della viabilità

L'attesa rotatoria sulla strada Provinciale 72 ad Abbadia Lariana è entrata in funzione. La rotonda, seppure provvisoria con l'installazione del new jersey, è stata collocata nella mattinata di giovedì dai tecnici della Provincia di Lecco all'intersezione con via per Novegolo e via alla Spiaggia. Si tratta di un punto nevralgico della viabilità provinciale e senza dubbio del piccolo comune lariano.

L'intersezione in oggetto rappresenta uno snodo problematico della SP72, dove spesso si verificano incolonnamenti ed enormi disagi per i residenti di Abbadia e Mandello che da lì transitano per immettersi sulla Provinciale, in particolare negli orari di punta del mattino e del tardo pomeriggio.

I lavori sono scattati nelle scorse settimane e sono proseguiti anche durante il periodo agostano con l'intenzione di accelerare i tempi. Per creare il diametro sufficiente a posizionare la rotonda in sicurezza è stato necessario allargare la sede stradale in diversi punti, con creazione di marciapiede su ambo i lati della SP72.

La nuova viabilità è regolamentata dall'ordinanza provinciale n° 62. Il Comune di Abbadia ha avvisato la cittadinanza sul posizionamento di adeguata cartellonistica per fare rispettare la precedenza interna nei confronti di chi percorre la rotonda (chi giunge da Lecco ha precedenza su chi scende da via per Novegolo, chi scende da via per Novegolo rispetto a chi giunge da Mandello, chi giunge da Mandello rispetto a chi sale da via alla Spiaggia). Nelle prossime settimane i jersey saranno tolti, appena la rotatoria avrà acquisito il suo volto definitivo.