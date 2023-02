I cittadini di Abbadia promuovono con i fatti il sacco rosso. Il sindaco: "Il sistema funziona"

Il sacco rosso ad Abbadia Lariana funziona. Secondo i dati forniti da Silea riguardo i primi tre mesi della nuova modalità di gestione dei rifiuti ad Abbadia, si è assistito a un notevole miglioramento sotto ogni punto di vista, a dimostrazione di come la popolazione abbia recepito le disposizioni.

Con l'introduzione del sacco rosso, da novembre 2022 la raccolta differenziata è aumentata di 8 punti percentuali, attestandosi all'82% del totale. La quantità di rifiuti indifferenziati è calata sensibilmente, secondo i dati di Silea del 38%.

In cosa gli abbadiensi si sono rivelati più attenti nel differenziare? In particolare plastica e lattine, la cui differenziata (dati pro-capite) è cresciuta del 22% in un anno. Per l'organico è aumentata dell'8%, così come per carta e cartone, mentre per il vetro è diminuita dell'1%.

"I dati, pur essendo preliminari, danno l'idea della bontà di questo sistema e soprattutto danno l'idea dell'attenzione che c'è verso la differenziata da parte della cittadinanza di Abbadia per raggiungere questi valori - commenta il sindaco Roberto Azzoni - È un bel passaggio. Con il distributore, quindi con la possibilità di gestire in proprio la questione dei sacchetti senza andare a sovraccaricare gli uffici comunali, e con il fatto che introdurremo l'area di raccolta nelle seconde case oltre al sacco viola con il QRcode, sarà tutto più semplice: non solo per ridurre la frazione indifferenziata, ma anche per contenere i costi e avere maggiori risorse da impiegare in altri servizi. Per quanto riguarda il sacco viola non escludiamo di portare la raccolta a una volta a settimana".

Nuovo distributore di sacchi

Per facilitare la raccolta differenziata, Silea ha predisposto l'installazione di un distributore automatico di sacchi nel territorio comunale di Abbadia, nel dettaglio in piazza XI Settembre, spazio antistante il cimitero.

Il distributore consegnerà: sacchi rossi; sacchi viola con QR Code (la consegna di questi ultimi alla cittadinanza mancava da diversi anni e rappresenta un'importante novità per Abbadia).

L'inaugurazione avverrà sabato 4 marzo: il Comune di Abbadia invita la cittadinanza a recarsi, dalle ore 9 alle ore 12, all'apposito infopoint che sarà collocato da Silea in piazza XI Settembre al fine di fornire le necessarie istruzioni su come utilizzare quest'importante risorsa nell'ambito della raccolta differenziata. Maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento si possono reperire sui canali social del Comune.