Abbadia: si allarga la sede stradale per l'attesa rotonda sulla SP72

I lavori all'incrocio con via per Novegolo sono proseguiti anche ad agosto per accelerare i tempi: martedì 17 e mercoledì 18 agosto divieto di transito in orario notturno

Via per Novegolo

Divieto di transito all'intersezione tra la Provinciale 72 e via per Novegolo ad Abbadia Lariana: il provvedimento sarà in vigore per due notti di fila martedì 17 e mercoledì 18 agosto, per consentire l'avanzamento dei lavori di ampliamento della sede stradale in vista della realizzazione della rotatoria all'incrocio, uno degli interventi più attesi a livello viabilistico dell'intero territorio.

Quell'intersezione, infatti, rappresenta uno snodo problematico della SP72, dove spesso si verificano incolonnamenti ed enormi disagi per i residenti di Abbadia e Mandello che da lì transitano per immettersi sulla Provinciale, in particolare negli orari di punta del mattino e del tardo pomeriggio.

Serve più spazio per la rotatoria

Nei prossimi mesi in quel punto nevralgico sorgerà una rotatoria, come deciso dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Abbadia. I lavori sono già scattati da quache settimana e stanno interessando i quattro angoli dell'incrocio, con l'obiettivo di allargare la sede stradale per arrivare alla metratura necessaria a ospitare la rotonda. Per accelerare i tempi, le opere non si sono fermate nemmeno ad agosto e sono giunte ora al punto più delicato, il sottopasso ferroviario.

È è stato dunque istituito il divieto di transito veicolare e pedonale da su Via Per Novegolo dall'intersezione con la SP72 all'intersezione con Via all'Asilo e via Per Linzanico dalle ore 21 alle ore 6 nelle giornate di martedì 17 Agosto e mercoledì 18 Agosto.

Per raggiungere le frazioni alte di Novegolo, Robianico, San Rocco, Linzanico e Crebbio, informa il Comune di Abbadia, transito obbligatorio da Mandello su Via Per Maggiana e a scendere su Via Costituzione.