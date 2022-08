Lotta agli abusivi: più controlli sulle sponde del lago, soldi a quattro comuni

Più controlli contro gli abusivi in quattro comuni del lago. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato e presieduto dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio, ha espresso parere favorevole sulle proposte progettuali dei Comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Dervio e Malgrate per la prevenzione ed il contrasto del commercio abusivo e della contraffazione nell’ambito dell’iniziativa Laghi Sicuri 2022, promossa dal Gabinetto del Ministro dell’Interno.

Lotta gli abusivi sul Lario

Nel complesso sono 34 i Comuni italiani destinatari del finanziamento: tra questi figurano i quattro lecchesi, che potranno beneficiare di un contributo, per ciascun Comune, pari a 14.705,88 euro. Tra le azioni e i piani di intervento programmati per la repressione delle attività illegali, i Comuni intendono potenziare mezzi e personale della Polizia locale “in modo da garantire una presenza capillare nelle aree a lago, non solo nei giorni feriali ma anche, e soprattutto, nei giorni di sabato e festivi. I servizi previsti mireranno al presidio e controllo delle vie di accesso alle spiagge e alle aree di sosta dei veicoli dei bagnanti”.

Saranno, pertanto, sottoscritti nei prossimi giorni specifici procotolli d'intesa tra la Prefettura di Lecco e le quattro amministrazioni per regolare i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione della predetta iniziativa progettuale la cui azione temporale si estenderà da 1 settembre al 31 ottobre 2022.