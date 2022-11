Accese le nuove "Luci su Lecco": in migliaia in centro per la prima

Accese le "Luci su Lecco" 2022. Poco dopo le ore 17 di sabato 26 novembre è stato schiacciato il tasto rosso che ha dato vita ai giochi di luce nel nucleo storico della città capoluogo. Un avvenimento dalle migliaia di persone che si sono recate in loco e che abbiamo seguito in diretta sulla pagina Facebook di LeccoToday. La prossima settimana, invece, saranno illuminate anche le grandi sfere bianche che stanno per essere posizionate nel golfo nella zona dell'Imbarcadero, come spiegato dal presidente dell'associazione Amici di Lecco, Antonio Peccati. Presenti al suo fianco i supporter del progetto e Giovanni Cattaneo, assessore all'attrattività territoriale del Comune di Lecco: proprio l'ente pubblico si è sobbarcato la spesa relativa alla corrente elettrica, che dovrebbe essere contenuta grazie all'utilizzo di una tecnologia led a risparmio energetico.

Le luci di Natale in centro Lecco

Le "Luci su Lecco" torneranno a brillare nel centro della città. Le piazze e le vie del nucleo storico saranno illuminate nel corso del periodo natalizio: inaugurazione prevista per il 26 novembre, spegnimento atteso l'8 gennaio, appena dopio l'Epifania. Regia affidata all'associazione "Amici di Lecco", supportata dal contributo economico di 150 negozi: si punterà, appunto, sulla tecnologia led per ridurre il consumo di energia elettrica e sugli orari automatici di accensione/spegnimento.

In breve, le proiezioni natalizie illumineranno:

i palazzi di Piazza XX Settembre e di Piazza Cermenati;

Palazzo delle Paure, con il video mapping,

il lungolago, con sfere luminose nel lago (da Imbarcadero al Monumento dei Caduti).

Area per i più piccoli in piazza Cermenati:

Tappeto interattivo (Proietta.com);

Casa nel bosco luminosa: composta da Casa di Babbo Natale, Orsacchiotto gigante, Caramelle, Alberi (OnLight PF di Pozzi Franco);

Giostra.

Le zone illuminate sono:

Via Airoldi

Via Anghileri

Via F.lli Cairoli

Via Capodistria Via Carlo Cattaneo Via Carlo Porta

Via Cavour

Piazzetta lsolago

Lungo Lario Isonzo, con le scritte dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni Via Mascari

Via N. Sauro

Piazza del Pozzo

Via Petrarca

Via Roma

Viale Turati

La corrente la paga il Comune

“I prezzi, rispetto al 2021, sono rimasti bloccati per non gravare eccessivamente sui commercianti, visto anche il periodo difficile che stanno attraversando - hanno spiegato a loro tempo gli organizzatori -. Anche quest'anno il Comune di Lecco sosterrà il costo dell'energia elettrica. Tenendo conto della crisi in essere, abbiamo scelto lampadine a led a basso consumo. Le luminarie verranno accese con orari ridotti rispetto al passato, proprio per ridurre l'impatto energetico complessivo. Verranno illuminate le vie che raggiungeranno un numero minimo di adesioni”.