Stazioni sicure, rinnovato per un anno l'accordo per la sicurezza

Va avanti progetto ‘Stazioni Sicure’. Nella mattinata di mercoledì 20 aprile è stato rinnovato, per un altro anno, l’accordo tra Regione Lombardia, Trenord e Prefettura di Lecco per aumentare la sicurezza integrata sui treni e nelle stazioni ferroviarie della tratta Milano-Lecco. L’atto, il primo in Italia nel suo genere, è stato sottoscritto per la prima volta a settembre 2021 ed è stato confermato oggi all'interno della Casa dell'Economia di viale Tonale alla presenza dell’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, del prefetto di Lecco Sergio Pomponio, del responsabile sicurezza di Trenord Andrea Galletta, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dei rappresentanti dei Comuni aderenti.

Ben 26 le amministrazioni che hanno firmato l’accordo: Lecco ha fatto da capofila, aprendo la strada a Mandello del Lario, Bellano, Colico, Dorio, Brivio, Dervio, Merate, Olgiate Molgora, Calco, Airuno, Calolziocorte, Cernusco Lombardone, Unione Dei Comuni Lombarda Della Valletta, Osnago, Oggiono, Valmadrera, Civate, Malgrate, Molteno, Rogeno, Cassago Brianza, Galbiate, Nibionno.

Stazioni sicure: come funziona il ‘Modello Lecco’

L’obiettivo dell’accordo è quello di coordinare e potenziare l’intervento integrato delle Forze di polizia e della Polizia locale dei Comuni coinvolti per elevare la sicurezza urbana in particolare sui treni e nelle stazioni ferroviarie. A copertura delle spese straordinarie del personale della Polizia locale che opererà in sinergia con Polizia e Carabinieri, Regione Lombardia stanziato 55mila euro per l'anno in corso. Anche le Polizie locali dei comuni limitrofi a quelli direttamente interessati, vale a dire Brivio, Calco, Malgrate, Merate, Nibionno, Olginate, Santa Maria Hoe’, La Valletta Brianza, concorreranno nello svolgimento dei servizi.

Nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica saranno individuate e valutate le criticità nelle aree oggetto dell’accordo e disposta l’attuazione dei servizi di prevenzione, controllo e contrasto dei fenomeni illegali: d’intesa con i sindaci, la Prefettura manterrà e svilupperà scambi di informazioni tra le forze di polizia e le polizie locali. La società Trenord fornirà al compartimento Polizia ferroviaria e alle Polizie locali le informazioni utili e agevolerà la connessione con la sala operativa d’esercizio, mediante le dotazioni tecnologiche in uso (telefoni, hardware e software) e quelle che saranno successivamente sviluppate.

Al termine dell’incontro l’assessore De Corato ha ringraziato il prefetto di Lecco “che ha immediatamente colto l’importanza dell’accordo e ne ha voluto dare immediata continuità cogliendo da subito le potenziali sinergie che lo stesso avrebbe potuto generare sul territorio. Ringrazio anche il Comune di Lecco, che in qualità di coordinatore e capofila delle Polizie locali della provincia ha sapientemente organizzato e intrecciato le risorse”.

“Ampliare l'accordo ad altre Prefetture”

“Fondamentali – ha aggiunto l’assessore regionale alla sicurezza – sono stati i Sindaci dei Comuni sottoscrittori che con lungimiranza e senso di responsabilità hanno colto nell’associazionismo un potenziale strumento per rispondere alle richieste di sicurezza dei loro cittadini. Così come il personale della Polizia locale il cui operato è stato e sarà decisivo per il controllo capillare del territorio”. L'assessore De Corato ha infine ricordato i risultati positivi dell’accordo sottoscritto lo scorso anno: “Per questo – ha concluso – ho inviato a tutti i prefetti della regione una lettera auspicando che l’accordo venga replicato in altre tratte della Lombardia”.

“La mobilità delle persone è un diritto. Spostarsi senza una percezione di insicurezza lo è ancora di più. È questa la finalità che persegue l’Accordo con gli Enti locali: rendere le stazioni e zone limitrofe un luogo sicuro e garantire maggiore fruibilità degli spazi in totale tranquillità. L’accordo sarà oggetto di valutazione periodica sulla base dei risultati conseguiti in termini di prevenzione generale”, ha spiegato il prefetto Pomponio, fresco di nomina.