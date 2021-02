Acqua e servizi: confermata l'alleanza green tra Lario Reti Holding e Anaci Lecco

Rinnovata la convenzione tra la società che gestisce il Servizio idrico integrato in provincia e l’associazione alla quale aderiscono un centinaio di amministratori di condominio

È stata rinnovata nei giorni scorsi la convenzione tra Lario Reti Holding, la società incaricata della Gestore del Servizio Idrico Integrato in provincia di Lecco, e Anaci Lecco, l’associazione cui aderiscono un centinaio circa di amministratori condominiali della provincia lecchese. Obiettivo della convenzione, rinnovata per il terzo anno consecutivo, è la creazione di un canale di comunicazione privilegiato, attraverso Anaci, tra Lario Reti Holding e i cittadini che risiedono in contesti condominiali nell’ambito provinciale.

Vincenzo Lombardo, Lario Reti: «Un'utile partnership con l’obiettivo di informare i cittadini»

«Poter raggiungere in modo puntuale un numero elevato di nuclei familiari è tra gli obiettivi di Lario Reti Holding. - spiega il Direttore generale, Vincenzo Lombardo - Con Anaci in questi anni abbiamo sviluppato un rapporto di vera e propria partnership con l’obiettivo di informare tempestivamente i cittadini sulle novità che attengono il tema dell’acqua e ottenere dati importanti per il lavoro di mappatura connesso al nuovo sistema di tariffazione pro-capite».

Marco Bandini, Anaci: «Sensibilizziamo i condòmini a un uso della risorsa acqua più attento e sostenibile»

«Siamo orgogliosi di poter rappresentare per Lario Reti Holding un interlocutore privilegiato, in considerazione dell’elevato numero di nuclei familiari che, attraverso i nostri iscritti, amministriamo - afferma Marco Bandini, presidente di Anaci Lecco - Collaborare con Lario Reti Holding riveste per noi un compito istituzionale estremamente importante: possiamo così contribuire concretamente, attraverso la sensibilizzazione dei condòmini, ad un uso della risorsa acqua sempre più attento e sostenibile».