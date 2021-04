Adda in secca, anticipati i lavori a Brivio per salvare pesci e avifauna

Paludi di Brivio: anticipati i lavori per garantire un rifornimento idrico adeguato a favore della sopravvivvenza delle specie ittiche e dell'avifauna. Lo ha annunciato il Parco Adda Nord confermando la situazione delicata che si è registrata nell'ultimo lungo la tratta del fiume a sud di Lecco a causa di siccità e condizioni meteo.

Prevista l'asportazione di materiale

«La diminuzione della portata del fiume Adda e le condizioni meteo siccitose delle ultime settimane hanno particolarmente aggravato la situazione presso le "Stoppate di Brivio", uno dei cinque siti già inseriti nel progetto "Interventi di miglioramento e rinaturalizzazione dell’alveo del fiume Adda e di ambienti umidi perifluviali” finanziato in buona parte da Regione Lombardia - fanno sapere gli uffici del Parco - Le operazioni programmate prevedono un doppio intervento: la realizzazione ex novo di un canale di alimentazione del primo bacino delle Stoppate e la riprofilatura, tramite asportazione di materiale, del canale esistente di alimentazione del secondo bacino delle Stoppate».

Nel rispetto delle "Misure di Conservazione della Zona Speciale di Conservazione Palude di Brivio" che vietano lavori di contenimento dell’interrimento naturale degli ambienti acquatici tra il 1° marzo e il 15 agosto, i lavori sarebbero cominciati dopo tale data, ma la situazione venutasi a creare recentemente, di scarso contributo idrico, compromette la conservazione dell’habitat acquatico 3150 a scapito della sopravvivenza e riproduzione di specie ittiche e ornitiche che proprio nelle Stoppate conducono parte del proprio ciclo vitale.

Habitat alterato, intervento necessario

«Non solo moria di pesci come è stato anche constatato durante un sopralluogo effettuato il 2 aprile dai tecnici del Parco accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie, ma anche alterazione di un habitat in cui l’avifauna trova le condizioni ideali per nidificare - precisano inoltre gli addetti del Parco - Il sopralluogo ha inoltre evidenziato che attualmente, nelle aree destinate al cantiere, non è in corso alcuna nidificazione, potenzialmente danneggiabile in caso di lavori».

Considerata l’estesa riduzione di acqua nelle Stoppate e le gravi conseguenze sull’ecosistema faunistico, il Parco Adda Nord ha così chiesto e ottenuto dalla Provincia di Lecco l’autorizzazione per un intervento in deroga alle Misure di conservazione della ZSC Palude di Brivio.

I lavori sono partiti oggi, venerdì 16 aprile e verrà data priorità al ripristino del collegamento tra fiume e secondo bacino delle Stoppate, trattandosi di un intervento più breve e meno impattante sull’ambiente a canneto. In assenza di criticità si proseguirà con i lavori necessari per l’apertura del canale di alimentazione del primo bacino.