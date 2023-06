Autostrade in Svizzera: l'adesivo diventa anche elettronico

Un punto di rottura rispetto a quanto siamo sempre stati abituati a vedere. Dal 1° agosto 2023 sarà introdotta anche in Svizzera la cosiddetta "vignetta elettronica". L'attuale contrassegno autoadesivo, che esiste dal 1985, non sparirà. Gli automobilisti potranno infatti scegliere come intendono pagare la tassa di 40 franchi necessaria per circolare sulle principali autostrade svizzere. Il prezzo resta, quindi, invariato.

Differentemente dal contrassegno adesivo, quello elettronico non è associato al veicolo bensì alla targa di controllo. Ciò va a beneficio dei possessori di targhe trasferibili o di coloro che durante l'anno comprano un nuovo veicolo. Sono ora attese dalle autorità le informazioni necessarie per il dispositivo. Ricordiamo che la Vignetta Svizzera 2023 tradizionale è di colore giallo fluo ed è obbligatoria su tutte le autostrade della Svizzera sia per le automobili, sia per rimorchi e roulotte; è valida dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2024.

Maggiori informazioni sul sito del Touring Club Svizzero.