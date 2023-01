Abbandonato e legato a un palo con la museruola: si cerca una casa per Blanco

Era stato abbandonato e legato a un palo, con la museruola, da individui che è difficile definire esseri umani. È la triste storia di Blanco, cane di tipo Akita-inu, nato il 1° gennaio del 2020 e abbandonato il 23 giugno 2021 a Cinisello.

Da allora il povero animale è stato preso in gestione dal Rifugio Lega del cane Milano, i cui volontari lo hanno accudito con cura e affetto. I primi mesi Blanco era inavvicinabile ma con il tempo è molto migliorato, ed è ora possibile gestirlo in rifugio.

Carattere forte e istintivo

"Per un'adozione occorrono persone preparate, motivate a seguire un percorso affiancati da una figura professionale, consapevoli prima di tutto delle caratteristiche di razza: carattere forte e istintivo, autonomo e quasi schivo, protettivo nei confronti della sua famiglia e scontroso e diffidente con gli estranei, socialmente dominante con gli altri cani" spiegano dalla Lega del cane Milano.

Il quattro zampe ha bisogno di persone esperte e sicure che siano in grado di controllare la naturale propensione alla guardia che può sfociare in aggressività. Blanco merita l'opportunità di vivere a fianco di persone che gli vogliano bene e dimostrino che non tutti gli esseri umani sono spregevoli. È adottabile anche a distanza, non solo a Cinisello.

Per informazioni è possibile chiamare i seguenti recapiti: 02 2137864, 334 8585297.