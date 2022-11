Red e Amir, “salvati dalla tortura”, cercano una nuova casa

Una richiesta d'aiuto che arriva dritta dalla Sicilia. Questa volta riguarda due gatti salvati nel profondo sud Italia, veicolata dall'associazione Freccia 45, sempre disponibile e attenta alle richieste volte a salvare gli animali indifesi: si tratta dei bellissimi Red ed Amir, “liberati dalla tortura di vivere chiusi in gabbie piccolissime”. Hanno due anni, sono castrati e i test hanno dato esito negativo (con accezione positiva).

I gatti Red e Amir cercano casa

Dopo il salvataggio, ora si trovano temporaneamente a Milano e “per loro cerchiamo un’unica famiglia di adozione in quanto fortemente legati da un sentimento di reciproco supporto. Insieme hanno affrontato il lungo viaggio dalla Sicilia e hanno imparato a fidarsi del genere umano. Soprattutto Red è alla ricerca continua di coccole ed attenzione, mentre Amir si fa “scudo” dietro Red ed osserva attentamente i movimenti umani. Il piccolo Red è stato soprannominato "turbo Diesel" perché non smette mai di fare le fusa. Amano giocare e perlustrare la casa in cerca di nuovi giochi”.

Per loro si cerca un'adozione nel nord Italia, con controlli pre e post affido.

Per info contattare: ufficiostampa@freccia45.org, oppure 366 3566015 (dopo le 18)