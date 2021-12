Il più bel regalo di Natale? Salvare questi quattro meravigliosi cuccioli

Quattro cuccioli da salvare. Ma non solo. Perché in attesa di una sistemazione ce ne sono altre centinaia. Sono davvero numerosi i cani che le volontarie dell'associazione Leon's Garden, attiva in tutta Italia, cercano di dare in adozione strappandoli da morte certa o da condizioni di vita inadeguate in svariati luoghi del Sud Italia. Adesso è il turno di Bloom, Flora, Stella e Musa, quattro meraviglie in attesa di nuova famiglia che possa prendersi cura di loro.

"Salviamo questi cuccioli da situazioni complesse - spiega Monica Serra, volontaria dell'associazione attiva tra la Brianza e il Lecchese - Provvediamo alle prime cure, alla sverminazione, alle vaccinazioni e alla chippatura, e ci premuriamo che l'adozione vada a buon fine, compreso il viaggio in aereo. Il problema è far capire alle persone che queste situazioni critiche sono molto diffuse, in particolare nel Meridione: sì, esistono persone senza scrupoli che trattano i cani come degli oggetti e li sottopongono a violenze di ogni genere. Oltretutto faticano a essere collaborativi quando si tratta di darli in adozione. Ad esempio di recente mi è capitata una cagnolina che veniva usata come vittima sacrificale per addestrare cani da combattimento. Questi poveri animali portano sul proprio corpo i segni delle barbarie subite. Ci capita spesso, purtroppo, di trovarli impiccati o scuoiati. Per fortuna, però, non tutti sono così e con discrezione riusciamo a far capire che i cani del sud o del canile non sono per forza malati o problematici, hanno soltanto storie difficili alle spalle".

I cani, in questo caso, si trovano a Caserta (tre) e uno a Palermo. "Cerchiamo una casa per Bloom, Flora, Stella e Musa - prosegue Monica Serra - Gli interessati possono contattare me, Sabina oppure l'associazione. Abbiamo inoltre aperto un ticket con Enpa Monza che è rimasta con pochi cani da affidare, e ricevendo numerose richieste siamo riuscite a mandare alcuni animali da loro". Le volontarie sono anche in cerca di fondi per autosostentarsi e coprire gli ingenti costi per le cure mediche (e non solo). "Se qualcuno volesse aiutarci con una raccolta fondi può farlo, le spese per curare i cani e provvedere alla loro spedizione al nord ha costi non indifferenti, alle famiglie affidatarie chiediamo soltanto un contributo di 100 euro per il volo".

Il Natale è vicino: i quattro cuccioli, come molti altri, sognano soltanto un posto al caldo e tanto affetto.

I contatti

Per contatti è possibile chiamare il numero 393.5786228 (Monica) e 393 2895103 (Sabina), oppure scrivere agli indirizzi mail mserra100869@gmail.com, leonsgarden.it@gmail.com.