Fu abbandonato in strada: l'allegro Pipino cerca una famiglia in Lombardia

Si chiama Pipino, è un cane allegro e cerca una famiglia disposta a volergli bene. L'animale ha vissuto i primi due anni di vita proprio in casa, come dimostra il suo carattere: socievole, affettuoso, gentile, entusiasta all'idea di conoscere persone e fare amicizia.

Anche lui, come tanti altri cani, purtroppo è stato abbandonato in strada da umani "traditori" e poco dopo è finito in canile. Nonostante questo è buono, gentile, dolce e affettuoso.

La scheda

Pipino, bel cagnolino di taglia piccola abbondante, peso di una dozzina di chili, nato nel 2018 e vissuto senza dubbio in famiglia, è stato abbandonato ed è finito in canile ad aprile 2021. Vaccinato, microchippato, sterilizzato. Testato su Leishmania ed Erlichia, negativo nel dicembre '21.

Dopo il passaggio in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, è in Lombardia per essere adottato in zona con visita di preaffido, moduli di adozione, disponibilità a mantenere i contatti e al postaffido.

Per informazioni e adozione: 338 2426258 (no sms).