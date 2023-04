Paralizzata, cerca una famiglia che le dia amore: la storia della povera Rama

Una cagnolina strappata alla morte, che affronta ostacoli enormi nella sua vita quotidiana, è in cerca di una famiglia che possa darle amore e assistenza.

L'ennesima storia di un animale in difficoltà è quella di Rama, di circa 9 anni, proveniente dalla Sicilia e rimasta paralizzata. Nessuno si è mai interessato a lei, se non le volontarie che la stanno aiutando e le permettono di vivere. Senza l'aiuto umano, infatti, Rama morirebbe in quanto non riesce a svuotare autonomamente la vescica.

Si tratta di una cagnolina dolcissima e docile che va d'accordo con cani maschi e femmine, con gli uomini e persino con i gatti.

"Nessuno ha mai chiamato per lei"

L'associazione lecchese Freccia 45 si fa portavoce della sua triste vicenda, nel tentativo di trovarle una nuova casa. "Il trauma è stato per lei così grande che tutt'ora ne patisce le terribili conseguenze" spiegano. "La volontaria che l'accudisce pubblica il suo urlo di ricerca di casa da anni, ma nessuno ha mai chiamato per lei. Tutti noi, che passiamo ogni giorno delle nostre vite a cercare di salvare animali in difficoltà e cambiare le sorti delle loro povere vite, lanciamo questo ennesimo appello".

L'associazione Freccia 45, tramite tutte le persone che la seguono da anni, spera in un miracolo. Ha quindi contattato Cinzia, che si prende cura di Rama ogni giorno, e diffonde ora il suo appello rimasto inascoltato per troppo tempo.

"Rama se lo merita, come ognuno dei cagnolini che vengono salvati con tanti, tantissimi sacrifici. Ha il suo carrellino, pesa 16 chili circa, per le feci è assolutamente autonoma. Attualmente si trova nelle Marche, ma per un'adozione meravigliosa si possono organizzare staffette e portarla ovunque".

Per informazioni: Cinzia Manzoni, 333 2999555, cinzia@cinziacarisma.it.