Lavori di restauro con sorpresa. All'interno del Teatro della Società di Lecco sono stati scoperti gli affreschi dell'Ottocento, risalenti quindi alla prima versione della storica struttura che si affaccia su piazza Garibaldi, chiusa dal 2017 a causa del rischio crollo allora riscontrato dai pompieri. S'incrociano all'ingresso e nel ridotto, saranno ridati alla luce dopo 60-70 anni passati sotto agli strati aggiunti nel corso dei successivi lavori strutturali.

Nel corso della serata di mercoledì 19 aprile parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Gattinoni ha guidato su nutrito drappello di consiglieri e giornalisti in un sopralluogo dentro lo spazio artistico, dotato di “un'acustica perfetta” come riscontrato dall'ingegner Giancarlo Cerveglieri, collaudatore degli impianti che si affianca a Francesco Parolari sul lato strutturale.

Entro la fine del 2024 è prevista la riconsegna della città: “Il primo tempo è stato quello più pesante da completare, il secondo prevede più forniture e il cantiere potrebbe procedere in maniera parallela tra restauro e parte edile”, ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni. Non mancheranno spazi commerciali e ci si aprirà anche alle sponsorizzazioni visto che, prima della chiusura, il Comune metteva 380mila euro ogni anno per coprire il disavanzo. Burocraticamente, infine, “il progetto definitivo è in fase di acquisizione dei pareri e poi passerà in commissione”, ha chiosato l'assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi.

I lavori al Teatro della Società di Lecco

Riassumendo, le opere eseguite sul lotto 1 sono in fase di collaudo. L'investimento è di 2,6 milioni di euro, messi dal Comune di Lecco (1,9 milioni) e da Regione Lombardia (700mila euro).

Cosa è stato fatto:

Bonifica amianto e riapposizione del dipinto sul “soffittone”

Strappo del dipinto in acrilico del Sora dal “soffittone”, bonifica amianto dal “soffittone” e delle parti di acrilico strappate

Bonifica amianto da:

- arco di boccascena

- area orologio

- parte terminale canali di aerazione dei palchetti

Principali interventi edili architettonici

- Adeguamento del Teatro alla normativa antincendio ai fini dell’ottenimento del CPI con tutti gli interventi necessari relativi a porte, rivestimenti murari, opere di compartimentazione REI60

- Rifacimento struttura tetto ultimo piano con strato di coibentazione

- Rifacimenti e consolidamenti parziali copertura principale e realizzazione di cordolo perimetrale.

- Realizzazione tasca nel sottotetto per espulsione aria UTA (unità trattamento d'aria)

Principali opere strutturali

- Interventi di rifacimento parziale della copertura

- Interventi di rinforzo delle centine lignee a sostegno del “soffittone”.

- Consolidamento solaio sottotetto zona foyer per inserimento nuova U.T.A. (unità trattamento d'aria)

- Consolidamento arco di boccascena.

- Nuova scala in acciaio per via di fuga dalla graticcia.

Principali opere impiantistiche sono di seguito descritte.

- Nuovo gruppo di pompaggio e locale pompe.

- Rete distributiva radiatori.

- Serrande tagliafuoco.

- UTA e silenziatori.

- Distribuzione elettrica e quadro elettrico principale.

- Impianto di illuminazione di emergenza (anche per WC palchi e camerini).

- Impianto di rilevazione fumo (anche per WC palchi e camerini).

- Impianto EVAC (evacuazione sonora)

- Impianti elettrici e servizio degli impianti meccanici.

- Impianto elettrico stazione di pompaggio antincendio.

- Impianto di illuminazione uffici: rimozione e riposizionamento copri illuminanti e rifacimento punti luce.

Siamo giunti al secondo lotto, ovvero le cose da fare per poter riaprire il Teatro della Società e che porteranno a un esborso totale di 3,46 milioni di euro:

- Apertura porta su palco per accesso diretto carico scarico materiale di scena

- Realizzazione struttura metallica sul retro-teatro come copertura pompa di calore e scivolo accesso per movimentare materiale di scena

- Ultimazione lavori su pavimento platea con fori per impianto raffrescamento / riscaldamento

- Pavimentazione in parquet su platea e in moquette su corridoi palchi

- Rivestimento interno palchi

- Realizzazione bagno del bar con servizio per disabile.

- Predisposizioni impianti locale bar

- Realizzazione dehors esterno in ferro con pavimentazione a doghe in fibra legno e pareti vetrate perimetrali.

- Rifacimento blocco bagni a servizio dei palchi.

- Opere edili architettoniche per sole predisposizioni bar al rustico.

- Restauro parapetti dei palchetti

- restauro delle porte dei palchetti e ridotto

- restauro intonaci foyer, ridotto, sala camino e sala riunioni

- macchina scenica

- nuove poltrone platea

- Musealizzazione e restauro sipario storico

- Impianto di illuminazione: rifacimento cablaggi lampadari e sostituzione corpi illuminanti nei corridoi retro-palchetti

- Impianti elettrici nuovi servizi igienici, camerini e nuovi locali