C'è ottimismo ad Abbadia: migliorano le condizioni di Don Fabio Molteni

Don Fabio Molteni in occasione dell'ingresso in parrocchia

Abbadia: c'è ottimismo per le condizioni di salute di Don Fabio Molteni. Le ultime notizie diffuse dai famigliari, in particolare dalla sorella Paola, indicano un miglioramento.

Il parroco di Abbadia nelle ultime ore ha potuto interagire con lei, manifestando la volontà di tornare a casa dopo la lunga degenza all'ospedale Valduce di Como; don Fabio è infatti ricoverato dallo scorso 9 marzo a causa dell'infezione da Covid-19.

La speranza di rivedere presto il "don" non ha mai abbandonato i parrocchiani del San Lorenzo e di Crebbio, e in generale la comunità religiosa del paese, che in queste ore prega anche per la madre di Don Fabio, a sua volta ricoverata al Valduce per covid e in condizioni serie vista anche l'età.