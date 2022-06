Lezione di solidarietà Aido a Valgreghentino

L'Aido sale in cattedra. I volontari del gruppo di Olginate e Valgreghentino hanno incontrato nei giorni scorsi gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Valgreghentino. La lezione Aido è durata tre ore, è stata organizzata in collaborazione delle docenti ed è stata tenuta da Ramona Scarpino, Presidente del Gruppo, e dai volontari Sartor e Longhi.

L’incontro è iniziato con la consegna da parte dei volontari Aido di un piccolo dono ai ragazzi, il gesto rappresenta l’essenza della proposta Aido: il dono gratuito, un dono senza avere nulla in cambio. Dopo una breve presentazione dell’associazione e dopo aver piacevolmente verificato che tanti ragazzi conoscono bene l'Aido, i tre "prof" hanno proiettato il filmato “Il dono più Grande”, che introduce il tema della solidarietà e spiega in modo semplice i temi più generali della donazione degli organi.

Sono seguite poi numerose domande da parte dei ragazzi interessati a comprendere e approfondire quanto visto nel video e in generale l'attività associativa. Al termine agli alunni sono stati consegnati un libricino per approfondire i temi discussi in classe, ed un libretto da portare a casa ai loro genitori, favorendo così una possibile discussione anche a casa. Non poteva mancare la cartolina di DigitalAido per la semplice iscrizione all'assocazione.