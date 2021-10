Scattata nel Lecchese la foto meteo più bella del mondo

La foto meteo più bella del mondo è stata scattata ad Airuno, comune in provincia di Lecco che si affaccia sull'Adda. L'autore è Giulio Montini, nato a Como e residente a Casnate con Bernate, dove lavora. Come riportato anche sul suo sito Montini si è avvicinato alla fotografia nella metà degli anni '90. Ha saputo seguire i tempi e passare dall'analogico al digitale con arte e maestria e viaggiando, tra Cina, India, Tunisia e Romania ha saputo rendere omaggio ai colori e alle cartatteristiche di ogni paese. Ma è con una foto scattata a Airuno, vicino all'Adda che Montini - iscritto dal 1992 alla FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - ha vinto un importantissimo concorso di fotografia mondiale, il Weather Photographer of the Year 2021.

Giulio Montini

Oltre 8.900 le immagini in gara, provenienti da ben 114 Paesi. Morning Fog (nebbia mattutina) è stata eletta da una stimata giuria internazionale e rientra appunto nel settore "Weather". Una foto che può essere scattata solo da un punto preciso, ovvero dal santuario della rocchetta, la piccola e caratteristica chiesa in cima alla collina di Airuno. L'immagine ritrae una particolare, e suggestiva, condizione meteo la cui combinazione è data da vari fattori e dopo le prime luci dell'alba tutto cambia. Uno scenario salito sull'Olimpo dell'arte fotografica internazionale.