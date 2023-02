Un corso per diventare volontari all'hospice di Airuno

La onlus Fabio Sassi organizza un corso per nuovi volontari. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Merate, si articolerà in 8 incontri e permetterà ai partecipanti di diventare operativi all'interno dell'hospice "Il Nespolo" di Airuno, struttura impegnata con merito da oltre 20 anni a garantire cure (e dignità) alle persone nel fine vita.

Come illustrato da Piera Fiecchi a nome dell'associazione, il corso per "Nuovi Volontari 2023" è aperto a tutti e verrà inaugurato sabato 4 marzo con un primo incontro in programma dalle ore 9 alle 12.30 preso l'auditorium Giusi Spezzaferri di Merate. Nell'occasione si parlerà di "Cure palliative in una società che cambia" con l'intervento, come moderatrice, della dottoressa Barbara Garavaglia.

Il programma. Il professor Gianlorenzo Scaccabarozzi (Università di Milano Bicocca) illustrerà il contesto normativo delle Cure Palliative: reti, principi, organizzazione e provvedimenti legislativi aggiornati. Il dottor Luca Moroni, coordinatore Federazione Cure palliative di Regione Lombardia, parlerà invece della storia delle cure palliative in Italia. Infine, il dottor Luca Riva - direttore Uos C.P. e hospice "Il Resegone" di Asst Lecco approfondirà il tema "Nodi della rete delle C.P. nella provincia di Lecco".

La sessione sarà intervallata da testi letti da Filippo Ughi e da brani musicali eseguiti dalla scuola di musica San Francesco di Merate. I successivi incontri del corso si terranno nella sala civica di viale Lombardia, 14 a Merate. Per ulteriori info: www.fabiosassi.it e 039 9945222.