Conclusi i lavori di costruzione del nuovo serbatoio Taiello

Conclusi ad Airuno i lavori di ampliamento del serbatoio Taiello. Come precisato da Lario Reti Holding, le opere hanno visto la realizzazione di una nuova vasca, fondamentale per garantire un volume di accumulo maggiore e permettere di eseguire operazioni di manutenzione alla vasca esistente, già in corso in questo momento.

Lavori per circa 340.000 euro

Il nuovo serbatoio si trova in prossimità di quello esistente, e, oltre alle opere civili e idrauliche del nuovo serbatoio, sono stati realizzati i collegamenti alle tubazioni che alimentano la rete del centro abitato di Airuno, il serbatoio Filanda, il serbatoio Gibello, la località Taiello, la località Rocca e la località Cerrè. I lavori, dal valore di circa 340.000 euro, erano iniziati a giugno 2022.