A luglio l'inflazione galoppa: Lecco nella top 10 degli alberghi più cari d'Italia

Lecco è l'ottava città con gli alberghi più cari in tutta Italia. L'indagine è stata effettuata dall'Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica completa delle città con i maggiori rincari per quanto riguarda i servizi di alloggio e di ristorazione, dopo avere elaborato gli ultimi dati Istat relativi al mese di luglio.

I servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù a luglio costano in media nazionale il 12,7% in più rispetto allo scorso anno. In particolare prendono il volo gli alberghi e i motel (+16,6%) e le pensioni (+9,4%). Un balzo non indifferente ma che diventa stellare in molte città, con differenze sul territorio notevoli pari a quasi 40 punti percentuali tra la città peggiore e la migliore, addirittura in deflazione, indice di una ripresa della domanda turistica molto differenziata.

I top e i flop

A guidare la classifica (Tabella n. 1) della città con i maggiori rialzi nel settore alberghiero è Firenze, con uno spropositato +38,5% su luglio 2021. Al secondo posto Milano, con un incremento annuo del 30,9%. Medaglia di bronzo a La Spezia con +27%. Appena giù dal podio Viterbo, +23%, poi Bari, la prima delle città del Sud con +21,7%. In sesta posizione Venezia con +21,2%, poi Pisa (+19,7%), Lecco e Trieste (entrambe a +19,1%). Chiude la top ten Modena (+18,7%).

Sull'altro versante della graduatoria, tre le città virtuose in deflazione: Vercelli (-1,4%), Reggio Emilia (-1,2%), Massa-Carrara (-0,5%).

N Città Inflazione annua di luglio 1 Firenze 38,5 2 Milano 30,9 3 La Spezia 27 4 Viterbo 23 5 Bari 21,7 6 Venezia 21,2 7 Pisa 19,7 8 Lecco 19,1 8 Trieste 19,1 10 Modena 18,7 11 Reggio Calabria 18,6 12 Palermo 18,5 13 Napoli 18,4 14 Livorno 18,3 15 Roma 17,8 16 Siena 17,7 17 Campobasso 17,3 18 Como 16,7 18 Ravenna 16,7 20 Cosenza 16,5 21 Gorizia 16,1 22 Bologna 15 23 Brindisi 14,8 24 Ferrara 14,4 24 Olbia-Tempio 14,4 26 Lucca 13,6 27 Torino 13,2 28 Teramo 12,8 ITALIA 12,7 29 Bergamo 11,8 29 Mantova 11,8 31 Grosseto 11,7 32 Rimini 11,4 32 Caserta 11,4 34 Treviso 11 35 Messina 10,9 36 Catanzaro 10,7 37 Terni 10,4 38 Sassari 10,3 39 Padova 9,5 40 Verona 9,4 40 Pescara 9,4 42 Siracusa 9,3 43 Genova 8,9 44 Cremona 8,6 44 Rovigo 8,6 46 Vicenza 8 46 Forlì-Cesena 8 48 Catania 7,9 49 Perugia 7,5 50 Lodi 5,9 50 Cagliari 5,9 52 Arezzo 5,8 53 Imperia 5,7 53 Bolzano 5,7 55 Brescia 5,6 55 Trento 5,6 57 Varese 5,5 58 Aosta 5,1 58 Pordenone 5,1 60 Udine 4,7 61 Biella 3,9 61 Belluno 3,9 63 Ascoli Piceno 3,6 64 Cuneo 3,2 65 Macerata 3,1 66 Pavia 2,3 67 Parma 2 67 Ancona 2 69 Pistoia 1,6 70 Novara 1,5 71 Potenza 1,1 72 Trapani 0,9 72 Caltanissetta 0,9 74 Alessandria 0,7 75 Piacenza 0,6 76 Benevento 0,4 77 Avellino 0 78 Massa-Carrara -0,5 79 Reggio Emilia -1,2 80 Vercelli -1,4

I servizi di ristorazione

Per i Servizi di ristorazione (Tabella n. 2), ossia ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, a fronte di un'inflazione annua pari, per l'Italia, al 4,8%, a Verona i ristoranti rincarano rispetto a luglio 2021 dell'8,8%. Al secondo posto Forlì-Cesena, con +8,1% e al terzo Brescia, +7,9%. Lecco si trova in 13^ posizione con il +6,5%.