“Radici e chioma non vanno bene”: in via Pasubio i peri da fiore

Anche Lecco si accoda a una scelta fatta da tante città italiane durante gli ultimi anni. Come spiegato una lettera indirizzata la scorsa settimana ai residenti dall'assessore alla cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi, “gli esemplari di queste specie presenti lungo la via e nelle immediate vicinanze del sottopasso del San Martino stanno causando problematiche al marciapiede, sollevando il porfido con le loro radici e riducendo l'efficacia dei corpi illuminanti installati a bordo strada, per via della loro altezza e della loro chioma”, spiega il Comune.

Via i Celts, arrivano i peri da fiore

La missiva, “predisposta con il duplice scopo di informare con anticipo le persone direttamente interessate dai lavori e spiegare loro le ragioni e le diverse fasi programmate”, rende conto di un primo intervento, in atto dal 13 al 19 dicembre, di vera e propria rimozione dei Celtis e, a seguire, del rifacimento della pavimentazione, con la creazione di aree per la piantumazione e la messa a dimora di peri da fiore, che comprenderà anche un tratto di via Aldo Moro e si concluderà entro la fine del mese di febbraio.