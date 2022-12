Anche nel Lecchese un "Albero per la sicurezza sul lavoro"

Un Albero della Sicurezza per sostenere la sicurezza sul lavoro. Questo Natale l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro allestirà oltre 50 di questi alberi speciali in tutta Italia, con l'opera dell'artista Francesco Sbolzani. Uno di questi sorgerà a Oggiono grazie all'adesione del sindaco Chiara Narciso.

L'inaugurazione avverrà il 6 dicembre. "Un segnale di attenzione anche durante le festività natalizie verso un tema che riguarda tutti i cittadini e per questo siamo grati a quanti ci hanno voluto aiutare a realizzare questo piccolo omaggio a tutte le vittime del lavoro", dichiara il presidente territoriale Anmil Lecco Gianfranco Longhi.

"Un albero per la sicurezza" è nata dalla creatività dell'artista Francesco Sbolzani, che ha donato l'idea progettuale alla Fondazione Anmil "Sosteniamoli subito". L'iniziativa a livello nazionale è sorta lo scorso anno, ed è stata riproposta nel 2022 grazie all'adesione di molte amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione le piazze per allestire gli alberi. Per la loro realizzazione saranno partner dell'iniziativa l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e Azione Cattolica il cui contribuito sarà determinante in maniera specifica per il reperimento dei caschi e dei materiali per il loro allestimento.

"Richiamare l'attenzione sui lavoratori invisibili"

"Siamo orgogliosi di poter contribuire a ricordare quanto sia importante la salute dei lavoratori, ma anche delle loro famiglie che soffrono per incidenti e malattie professionali, quando non si tratta addirittura di congiunti che perdono la vita per il lavoro, e questi alberi allestiti in tutte le regioni d'Italia rappresentano un'opportunità per richiamare l'attenzione su quei lavoratori invisibili: quelli nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri o solo algoritmi su piattaforme", dichiara Francesco Costantino, presidente della Fondazione Anmil "Sosteniamoli subito".

Secondo gli ultimi Open Data Inail, nei primi dieci mesi del 2022 in Italia sono stati denunciati 595.569 infortuni sul lavoro, con un incremento del 32,9% se comparati alle

denunce dell'anno precedente.

L'opera di Sbolzani è composta da una figura di albero di Natale che prende forma da caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere, ma ogni albero sarà allestito preservando una propria originalità e diventando un'opera unica e autentica che mira però ad accomunare l'obiettivo di contrastare il lavoro senza sicurezza.