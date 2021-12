Un regalo e un sorriso per i meno fortunati: a Merate c'è l'“Albero Solidale”

C'è sempre tempo per la beneficienza e la solidarietà.

A Natale saranno i volontari del Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana a donare un sorriso ai bambini meno fortunati che risiedono nei comuni del meratese. Grazie all'iniziativa "Albero solidale", la vigilia di Natale l'associazione con sede ad Olgiate Molgora distribuira? infatti dei giocattoli a bimbi e adolescenti fino ai 13 anni che vivono in nuclei famigliari in difficolta? economiche.

Per poter donare piu? pacchi regalo possibile, e? fondamentale il supporto della popolazione che potra? sostenere l'attivita? acquistando un giocattolo nuovo e consegnandolo entro il 22 dicembre alla sede del Comitato in via Monte Rosa 10 a Olgiate Molgora. Le strenne dovranno essere confezionate con un nastrino azzurro o rosa e un bigliettino con indicata la fascia di eta? a cui e? destinato il gioco. E? anche possibile recapitare gli acquisti online indicando come destinatario "Croce Rossa Italiana - Comitato di Merate".

Tutti i pacchi verranno poi consegnati porta a porta dai volontari il 24 dicembre per regalare un momento di felicita? anche a chi non puo?, per motivi economici, permettersi un gioco nuovo. Il giocattolo regalato dalla Croce Rossa Italiana diventa quindi un simbolo non piu? di consumismo ma di uguaglianza emotiva. Per maggiori informazioni sull'iniziativa e? possibile scrivere a merate.giovani@lombardia.cri.it.