A Lecco non piove più, i boschi hanno sete: è allerta rossa

Lecco e mezza Lombardia rischiano grosso con gli incendi. A lanciare l'allarme è la Protezione civile regionale. Del resto le ultime precipitazioni, almeno nel nostro territorio, risalgono addirittura al 21 febbraio e, tra l'altro, furono scarsissime (0,3 mm, dati MeteoLecco.it). A marzo neanche l'ombra di pioggia, con tanto di allarme siccità in vista della bella stagione. Come specificato dalla stessa Protezione civile, “la situazione meteorologica caratterizzata da assenza di precipitazioni, da aria secca a tutte le quote e da un rialzo delle temperature sta favorendo ulteriormente l'aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in particolare sui settori prealpini della Regione”.

“Per questi motivi e per l'elevato numero di incendi che sta interessando il territorio regionale in questi giorni, si sottolinea il passaggio a codice rosso per le zone prealpine - precisano dalla centrale -. Si segnala che saranno quindi possibili incendi con intensità del fuoco elevata ed una propagazione veloce (specie nelle zone con codice colore di allerta arancione e rossa). I codici di allerta per i settori in quota sono riferiti ai territori non coperti da neve, mentre sulla Pianura si limitano alle aree boscate”.

Allerta rossa per gli incendi: cosa fare

La Protezione civile conferma “un aumento generale delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi” e ha chiesto “ai sistemi locali di attivare o mantenere una fase operativa minima di attenzione o pre allarme (nelle zone omogenee caratterizzate da codice rosso), cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella piani?cazione di emergenza comunale, perla salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi”.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, “s'invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio incendi boschivi”.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza:

Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009;

Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160;

Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112.

L'emissione di un nuovo documento di allerta è prevista solo in caso di modi?ca dei codici colore.