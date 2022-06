All'Alpe Chiaro una panchina gigante con vista mozzafiato sul lago

Anche Vendrogno (e Bellano, comune di cui la località della Valvarrone fa parte), ha la sua panchina gigante. Il manufatto, autorizzato dalla Big Bench Community Project, associazione che li censisce e promuove, è stato installato domenica all'Alpe Chiaro in uno scenario da sogno.

La panchina è giunta con l'elicottero ed è stata collocata in maniera decisamente spettacolare, in una posizione suggestiva che garantisce un panorama da favola sul lago. Per l'occasione è stata organizzata una vera e propria festa a cura della Pro Vendrogno del presidente Raffaele Camozzi, con la partecipazione del sindaco di Bellano Antonio Rusconi e di esponenti della Big Bench Community Project.

La panchina all'Alpe Chiaro è della misura standard autorizzata dalla realtà originaria del Piemonte, dove anni fa sono nate le prime panchine giganti, firmate dall'architetto Chris Bangle: 2,80 x 3,30 metri. Particolare entusiasmo è stato espresso dal sindaco Rusconi: Bellano è ora il primo comune della provincia di Lecco a poter vantare la vera panchina originale con marchio "Big Bench".

Cos'è Big Bench Community Project

Dalle Grandi Panchine di Chris Bangle, ormai un'attrazione simbolo dell'Alta Langa, nasce l'iniziativa Big Bench Community Project per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala. BBCP è un'iniziativa no profit promossa dal designer americano insieme alla moglie Catherine, cittadini di Clavesana dal 2009, per unire la creatività del team di designer della Chris Bangle Associates srl alle eccellenze artigiane di quest'area del Piemonte. Le attività del BBCP - a carattere esclusivo senza fini di lucro - prevedono sia il supporto tecnico a chi vuole costruire una nuova Grande Panchina ufficiale, sia la collaborazione con le eccellenze dell'artigianato locale per realizzare prodotti a esse ispirati, che possano dare un piccolo contributo all'economia e al turismo locali, nel segno dello spirito positivo che le Grandi Panchine portano in questa zona.

Una parte del ricavato di ogni vendita, come le donazioni fatte da chi realizza una nuova panchina, sarà devoluta dal Big Bench Community Project ai Comuni coinvolti e destinata a sostegno delle comunità locali.