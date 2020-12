Apre il tesseramento al gruppo alpini di Calolzio

Al via il tesseramento promosso dagli alpini di Calolzio. Il gruppo "Pippo Milesi" guidato da Claudio Prati ha infatti annunciato che a partire dai prossimi giorni sarà possibile aderire all'associazione e sostenere così le penne nere calolziesi impegnate da tempo a promuovere importanti iniziative di solidarietà e di aggregazione sul territorio, senza dimenticare le lezioni di storia e tricolore nelle scuole. Il tesseramento agli alpini si svolgerà nella nuova sede della Pro loco Calolzio di via Fratelli Calvi sotto piazza Vittorio Veneto (gentilmente concessa) con i seguenti orari: martedì 15 dicembre dalle ore 9 alle 11.30, venerdì 18 dicembre dalle 17 alle 18,30 e così via con gli stessi giorni e gli stessi orari fino a metà febbraio. Rimane immutata l'apertura della sede delle penne nere in località La Cà ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.30. Intanto questa mattina proprio gli alpini di Calolzio (vedi foto sopra) hanno affisso nella piazza del municipio il manifesto con gli auguri di buone feste dedicato alla cittadinanza.