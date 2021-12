Gli Alpini di Lecco festeggiano i 100 anni con un nuovo logo

Gli Alpini di Lecco celebrano un traguardo di grande prestigio, i cento anni di fondazione, e presentano un logo ideato ad hoc.

Al suo interno trovano spazio il campanile della Basilica di San Nicolò e il Resegone, simboli di Lecco, l'immancabile penna nera, il numero "100" e il tricolore. A realizzarlo Alessio Famalonga, grafico professionista e alpino del Gruppo di Costamasnaga, autore anche del logo e della locandina del raduno del Secondo Raggruppamento e di altre iniziative sezionali.

"Presenti gli elementi fondamentali"

"In un cerchio tracciato con il tricolore sono racchiusi tutti gli elementi che raccontano il centenario della nostra sezione - spiega Emiliano Invernizzi, vicepresidente della sezione Ana di Lecco e coordinatore della comunicazione alpina - Il 'matitone' di San Nicolò, con la sua imponenza, è utilizzato per indicare il numero 1 ed è seguito da due zeri uniti fra loro, a indicare l'unione fra passato e futuro, dando un senso di continuità. Non poteva, poi, mancare il nostro Resegone: un chiaro richiamo manzoniano, simbolo indiscusso di questo territorio, della nostra cultura e della tradizione, che abbraccia le date fondamentali del centenario: 1922 e 2022. Il tutto sovrastato dallo stemma ufficiale dell'Ana e dalla scritta 'Sezione di Lecco'".

Altri anniversari importanti

Il logo del centenario verrà utilizzato a partire dal 1° gennaio 2022 su tutti i documenti, i manifesti e gli stampati ufficiali della Sezione Ana di Lecco e andrà ad affiancare quello del 150° di fondazione del Corpo degli Alpini e del raduno del Secondo Raggruppamento, la manifestazione rinviata già da due anni che, salvo peggioramenti della situazione pandemica, si svolgerà il 22 e 23 ottobre 2022.

"Il prossimo sarà un anno denso di appuntamenti importanti per gli Alpini lecchesi - conclude il presidente Marco Magni - Ovviamente tutti saranno impegnati nelle iniziative per celebrare il centenario della sezione e nell'organizzazione del raduno che, il 22 e 23 ottobre, vedrà riunirsi a Lecco tutti i gruppi Alpini di Lombardia ed Emilia Romagna. A ciò si aggiunge il fatto che nel 2022 cade il 150° anniversario di fondazione delle Truppe Alpine, importantissimo anniversario che verrà celebrato la settimana precedente il raduno, ovvero il 15 e 16 ottobre".