Gli Alpini mandellesi protagonisti all'Adunata nazionale di Rimini

Gli Alpini di Mandello protagonisti all'Adunata nazionale di Rimini, un evento che ha acquisito ulteriore valenza arrivando a pochi giorni dalle celebrazioni per i 95 anni del gruppo.

Ancora una volta le penne nere hanno messo in mostra il grande spirito di aggregazione che da sempre le contraddistingue. "È stato bellissimo ed emozionante tornare a una Adunata nazionale della nostra associazione - spiegano dall'Ana Mandello - Rimini ha saputo mantenere fede alla sua proverbiale accoglienza degli ospiti. Tralasciamo i piccoli disagi patiti, che possono davvero passare in secondo piano di fronte al fatto che siamo stati digiuni per oltre due anni".

Il Gruppo mandellese ha organizzato un pullman con una quarantina tra soci e accompagnatori. Una bella compagnia che, nonostante la differenza di età, è stata capace di integrarsi molto bene ed è riuscita a divertirsi nonostante i numerosi chilometri a piedi percorsi tra sabato pomeriggio e domenica per tutta la giornata. "Alla sfilata - chiosano gli Alpini - abbiamo posto due linee con quasi una ventina di soci sfilanti".