Un'Altra Mandello sulla Gilardoni: «Tutela dei cittadini e dei posti lavoro»

La lista civica Un'altra Mandello intende smentire pubblicamente che il proprio candidato sindaco Eros Goretti abbia poco a cuore il problema degli odori emessi dalla ditta Gilardoni Vittorio Spa.

Innanzitutto all'interno della nostra lista ci sono ben tre membri del Comitato che da tempo si sta occupando della questione. Per quanto riguarda le dichiarazioni del candidato sindaco Eros Goretti precisiamo che non ha mai voluto sminuire l'operato del Comitato dei cittadini di Mandello per l'aria pulita definendola "campagna fobica" come riportato nell'articolo. Al contrario la lista civica Un'altra Mandello ha tra i suoi obiettivi principali, come più volte dichiarato durante la presentazione dei candidati consiglieri in sala civica giovedì 3 settembre, l'assoluta necessità della salvaguardia dei cittadini e dei lavoratori e, contemporaneamente, la salvaguardia dei posti lavoro, senza compromessi, analizzando il problema da un punto di vista tecnico e a fronte di dati certi, concetto chiave che il candidato sindaco Goretti ha ulteriormente ribadito nel corso dell'intervista concessa.

Importante invece sottolineare quanto riportato anche nell'articolo, l'impegno che la lista Un'altra Mandello si vuole prendere, qualora eletta e in quanto soggetto istituzionale, di aiutare e sostenere l'azienda nella ricerca e nell'ottenimento di finanziamenti regionali ed extra regionali finalizzati allo sviluppo industriale e alla salvaguardia tanto dell'ambiente che della salute pubblica, con un concreto sforzo rivolto alla soluzione di questa annosa criticità attraverso ogni strumento necessario.

