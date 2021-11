La maratona solidale degli ambasciatori Telethon fino al comune più piccolo d'Italia

Oltre 20 chilometri a piedi con partenza prima dell'alba dalla Valle San Martino e approdo nel più piccolo comune d'Italia. Torna l'iniziativa "Ambasciatori Telethon" a Morterone. L'edizione 2021 sarà caratterizzata anche da una seconda camminata, meno impegnativa e più partecipata, dalla Val Boazzo con arrivo sempre a Morterone. "L'iniziativa è promossa dalla Polisportiva Monte Marenzo in collaborazione con la Parrocchia di Morterone nella persona dell'ex sindaco Antonella Invernizzi che da anni ci sostiene organizzando cene speciali per la ricerca Telethon sulle malattie genetiche e rare" - ricorda Angelo Fontana.

I nomi dei partecipanti

La maratona di solidarietà in favore dei bambini colpiti da gravi malattie genetiche metterà le ali a 31 ambasciatori di Telethon, un gruppo di tenaci atleti/e guidati da Mauro Tagliaferri di Monte Marenzo. L'appuntamento è per domenica 14 novembre alle ore 6.30: dopo la benedizione di don Angelo Roncelli il gruppo partirà a piedi dal sagrato della chiesa di Monte Marenzo per raggiungere il piccolissimo e generosissimo comune di Morterone.

Parteciperanno in 16: Armando Meles, Cinzia Carenini, Demetrio Perucchini, Enrico Redaelli, Fabrizio Losa, Francesco Angioletti , Giovanni Maver, Giovanni Bonacina, Giovanni Molinari , Ilaria Valsecchi , Luca Fontana, Marco Rota, Patrizia Cornago , Sergio Colombo , Simona Bonaiti, Ulisse Colombo. Il loro arrivo, dopo un percorso mpegnativo sulle alture, è previsto per mezzogiorno (nella foto sopra l'ultima edizione della maratona).

Una seconda camminata vedrà poi coinvolti altri 15 "Ambasciatori Telethon" che partiranno da Val Boazzo alle ore 8.40, percorrendo un bellissimo sentiero per raggiungere il più piccolo comune d’Italia alle ore 11.00. Ecco i loro nomi: Alberto Losa, Albertino Vitali, Anna Cavalli, Cristina Bonaiti, Cristina Scaccabarozzi, Francesco de Caria, Gloria Spinelli, Ilaria Mazzoleni, Daniela Angioletti, Mariangela Moras , Mauro Tagliaferri, Roberto Ambrosioni, Roberto Colombo, Roberto Aondi, Samuele De Caria.

Ad accoglierli e applaudirli ci saranno il sindaco Paola Colombo, don Angelo di Monte Marenzo e Antonella Invernizzi della Parrocchia di Morterone, presso la trattoria dei Cacciatori. "Tra camminatori, atleti e accompagnatori saranno una cinquantina di persone partecipanti - aggiunge Angelo Fontana - un numero in netto aumento dal 2010 quando, con Mauro Tagliaferri , Maurizio Bolis, Pier Anselmo Previtali, Franco Rota partì la prima edizione con solo 4 corridori". Al termine della manifestazione di domenica Antonella Invernizzi consegnerà poi a Gerolamo Fontana, uno dei responsabili della raccolta fondi per Telethon, il ricavato della cena che si è tenuta sabato 6 novembre proprio presso la trattoria dei Cacciatori.