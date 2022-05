Ambulatori aperti di sera: parte la sperimentazione. Gli orari di Lecco e Merate

Parte anche a Lecco e Merate l'apertura serale degli ambulatori. Secondo le indicazioni di Regione Lombardia, Asst Lecco avvierà, a partire da questo fine settimana, la sperimentazione per l’estensione degli orari e delle giornate relative all’erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali. Coinvolti sia l’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco sia all’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate.

Ambulatori aperti di sera a Lecco e Merate

Questa la programmazione stilata dall'Azienda Sanitaria:

Ospedale “S.L. Mandic” di Merate:

giovedì, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, erogazione prestazioni di diagnostica per immagini – TAC;

venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, erogazione prestazioni di diagnostica per immagini – TAC.

Ospedale “A. Manzoni” di Lecco:

sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, erogazione prestazioni di diagnostica per immagini – RISONANZA MAGNETICA;

domenica, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, erogazione prestazioni di diagnostica per immagini – TAC.

Per la prenotazione degli esami, per i quali servirà l’impegnativa, l’utente potrà servirsi del Call Center Regionale che risponde al numero verde gratuito 800.638.638 da rete fissa o allo 02.99.95.99 da rete mobile (attivo tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00) o del numero unico dell’ASST di Lecco 0341/253000, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00. Inoltre è possibile prenotare recandosi presso qualunque sportello Cup aziendale dell’ASST di Lecco.

Abbattere le liste d'attesa

"Le Aziende hanno autonomia nel decidere eventuali estensioni di orario per altre prestazioni - ha spiegato a suo tempo una nota diffusa dalla Direzione Welfare di Regione Lomabrdia -. Gli orari aggiuntivi vengono finanziati con le risorse già stanziate, sia per strutture pubbliche che private, attraverso il fondo per l'abbattimento delle liste d'attesa, per un totale di 84 milioni di euro. Le estensioni di orario sono state presentate alle Direzioni Strategiche delle Aziende, in alcuni casi con il coinvolgimento degli specialisti radiologici, senza che vi fossero obiezioni particolari. Tutto ciò ha lo scopo primario di offrire al cittadino residente o domiciliato in Regione Lombardia l'opportunità di ricevere prestazioni di specialistica ambulatoriale in orari in cui sia più agevole raggiungere le strutture. Sia in termini di minore densità di traffico automobilistico, sia per impegni lavorativi dell'assistito o, nel caso di persona anziana, del suo eventuale accompagnatore".