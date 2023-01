La biblioteca di Colico si amplia: ecco spazi per mamme e bambini

La Biblioteca di Colico apre l'anno nuovo con una veste rinnovata. Nel contesto del progetto "Nati per leggere" è stato infatti allestito uno spazio con poltrona e con libri per bambini ed è stato installato un fasciatoio nel locale servizi. Un'iniziativa che vuole venire incontro ai piccoli lettori, per dare loro la possibilità di fruire della biblioteca fin dalla tenera età, e alle mamme che li accompagnano, affinché possano godere attimi di tranquillità con i figli ancora più piccoli.

Un altro spazio è stato destinato agli adolescenti, con libri a loro dedicati ma anche con tavolino, pouf e un arredamento più moderno e accattivante.

Infine sono stati predisposti nuovi scaffali per dare spazio agli ultimi acquisti della biblioteca e poter incrementare l'offerta agli utenti.

"Questi rinnovamenti, insieme a quelli già realizzati negli ultimi anni, come la sezione dedicata ai manga e la disponibilità di audiolibri, sono una concreta realizzazione dell'attenzione che l'Amministrazione comunale, in sinergia con la biblioteca di Colico, ripone nel promuovere la lettura fin dall'età prescolare e per ampliare sempre più la platea dei cittadini lettori".