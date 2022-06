Per evitare disagi nel weekend Anas anticipa i lavori nelle gallerie della SS36

Piccoli disagi in vista per gli utenti della SS36. Per consentire i lavori di manutenzione degli impianti all'interno delle gallerie Attraversamento di Lecco e San Martino, lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga nel territorio comunale di Lecco, Anas ha programmato la chiusura notturna della carreggiata.

Per agevolare i flussi di traffico previsti per il weekend e mitigare i disagi alla circolazione, Anas ha anticipato la chiusura a mercoledì 15 invece di giovedì 16 giugno come precedentemente comunicato. Nel dettaglio la limitazione sarà in vigore in direzione sud/Milano nel tratto compreso tra il km 50,6500 (Lecco Centro) e il km 55,600 (Lecco Nord) tra le 22 di mercoledì 15 e le 5 di giovedì 16 giugno.