Operai Anas al lavoro: questa notte chiude la SS36 tra Abbadia e Bellano

Lavori in orario notturno, limitazioni sulla SS36. Anas ha programmato la manutenzione periodica degli impianti in galleria lungo la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" dal km 57,700 al 75,350 in direzione Sondrio.

Per mitigare i disagi del traffico gli interventi verranno svolti in orario notturni; nel dettaglio questa sera, lunedì' 24 ottobre, verrà chiusa la Statale in direzione Nord tra gli svincoli di Abbadia Lariana (km 57,700) e di Bellano (km 75,350) dalle ore 22 fino alle ore 5 di domani, martedì 25 ottobre.

Durante le ore di chiusura anche lo svincolo di Bellano sarà interdetto al traffico sia in ingresso sia in uscita. Per via delle limitazioni al traffico, i veicoli che percorrono la statale in direzione Sondrio dovranno uscire allo svincolo di Abbadia lariana e percorrere la SP72, per poi riprendere la Statale 36 allo svincolo di Colico Trivio di Fuentes.