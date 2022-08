Riprendono i lavori nel tunnel del Barro: strada chiusa di notte sino a fine anno

Dopo la sosta estiva riprendono i lavori di manutenzione straordinaria che Anas ha in programma sulla Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Da questa sera, lunedì 22 agosto, operai al lavoro all'interno della galleria Monte Barro nell'ambito dei territori comunali di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera.

Gli interventi, che consistono nel ripristino e nel risanamento delle strutture interne della galleria, sono stati avviati a fine aprile e successivamente sospesi il 21 luglio in concomitanza con l'aumento dei flussi di traffico per l'esodo estivo.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la carreggiata in direzione Nord/Sondrio sarà chiusa al traffico nella fascia oraria 21.30-5.30 dalla domenica al giovedì, esclusi inoltre festivi e prefestivi. Durante la chiusura il traffico veicolare verrà deviato allo svincolo di Civate (km 44,400) lungo la viabilità alternativa, con rientro in statale allo svincolo di Pescate (km 49,100).

Il completamento dei lavori - informa Anas - è previsto entro fine anno.