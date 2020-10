Proseguono, esclusivamente in orario notturno, le attività di Anas per il rifacimento delle pavimentazioni lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" nei comuni di Colico (Lecco) e Gera Lario (Como).

Per consentire i lavori in piena sicurezza è stata predisposta la chiusura dal km 85+700 al km 91+600, in entrambe le direzioni dal 3 ottobre 2020 fino a sabato 10 ottobre dalle ore 21 alle ore 06 del giorno successivo ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Gli interventi di pavimentazione da eseguirsi lungo la Statale 36 in entrambe le carreggiate saranno effettuati con chiusura non contemporanea della carreggiata Nord e Sud, secondo le esigenze del cantiere, con deviazione del traffico lungo la parallela SP72 tra gli svincoli di Trivio di Fuentes e Piona.