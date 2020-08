Anas: al via il week-end da bollino nero. C'è anche la Statale 36

Nel terzo fine settimana di mobilità estiva scatta il bollino nero per la mattinata di domani, sabato 8 agosto, mentre per il pomeriggio di oggi, nella seconda parte della giornata di domani e per domenica, è previsto bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane.

Lo ricorda Anas in una nota diffusa oggi nella quale sono state indicate le strade a più alto rischio traffico e lunghi incolonnamenti nel week-end. Tra questa c'è anche la Statale 36, l'arteria che collega Milano con la Valtellina, attraversando la Brianza e Lecco. L'anno scorso, nello stesso caldo week-end di esodo, furono ben 68.000 i veicoli in viaggio lungo la SS36.

«Lungo i 30 mila chilometri di rete Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia - si legge nella nota diffusa dall'ente strade - Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all’interno del Paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade. Ricordiamo che è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi dalle 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22».

Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende tra l’altro l’impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio h24 della rete di competenza - Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà, tra gli altri, i principali assi strategici, che nel 2019 del medesimo fine settimana (9-11 agosto) hanno registrato un traffico giornaliero medio di:

57mila veicoli all’imbocco salernitano della A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

che attraversa 36mila veicoli a Castellaneta, in provincia di Taranto, sulla statale 106 “Jonica” che tocca le regioni di Puglia, Basilicata e Calabria;

che tocca le regioni di 34mila veicoli a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno sulla 18 “Tirrena Inferiore” , statale sita fra Campania e Calabria ;

, statale sita fra ; 13mila veicoli in provincia di Caltanissetta sulla A19 “Palermo-Catania” in Sicilia ;

in ; 45mila in provincia di Palermo sulla A29 “Palermo-Mazara del Vallo” , sempre in Sicilia ;

, sempre in ; 35 mila veicoli a Cagliari sulla strada statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna ;

in ; 39mila veicoli nell’area di Perugia lungo l ’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna ;

che interessa ; 35mila veicoli nel livornese sulla SS1 “Aurelia” (direttrice che interessa Lazio, Toscana e Liguria );

(direttrice che interessa ); 52mila veicoli a Brindisi sulla SS16 “Adriatica” (direttrice della costa Adriatica che parte da Padova in Veneto per terminare a Santa Maria di Leuca, nell’estremo sud della Puglia );

(direttrice della costa Adriatica che parte da Padova in per terminare a Santa Maria di Leuca, nell’estremo sud della ); 33mila veicoli a Trieste sui Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in F riuli Venezia Giulia verso i valichi di confine;

ed in verso i valichi di confine; 68mila veicoli sulla SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia;

17mila transiti a Nus sula SS26 “della Valle D’Aosta”;

15mila transiti nella zona di Comacchio, in provincia di Ferrara, sulla SS309 “Romea”, statale che interessa le aree di Emilia-Romagna e Veneto.

Le notizie sulla viabilità sono disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/ piani-interventi ) e attraverso i canali social (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2020. Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali: