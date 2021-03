Nasce Andel, agenzia non profit per l'inclusione lavorativa delle persone disabili

È stata costituita a Lecco Andel, Agenzia nazionale disabilità e lavoro, un nuovo soggetto non profit che opererà nel campo dell’ inclusione lavorativa delle persone disabili.

«Il progetto Andel nasce da una partnership fra persone disabili ed esperti di questo particolare segmento del mercato del lavoro - spiega il cofondatore Marino Bottà, ex responsabile del Collocamento Disabili di Lecco - Oggi, anche a seguito della crisi pandemica, un milione di persone con disabilità non riesce a trovare alcuna proposta di collocamento o di inserimento lavorativo. Si tratta di persone che potrebbero contribuire allo sforzo produttivo e di ripresa che attende il Paese e che invece sono ricacciate nella condizione di perenni "assistiti". Ciò accade perché mancano, nel nostro Paese, idee, strumenti e professionalità adeguate a progettare e gestire il “collocamento mirato” strategia indispensabile per l'inclusione delle persone con disabilità, sul modello di quanto accade in molti paesi europei e anche in alcune realtà locali del nostro Paese dove vengono realizzate con successo sperimentazioni e buone pratiche. L'agenzia fondata sul principio della mutualità vuole aiutare tutti i soggetti sociali interessati e promuovere la cultura dell'inclusione lavorativa».

Come opererà Andel

Andel lavorerà su due piani: da un lato le attività divulgative, culturali, e di promozione legislativa; dall'altro una concreta erogazione di servizi: alle persone con disabilità, alle aziende, alla pubblica amministrazione, alle cooperative sociali, alla scuola, all'università, alle associazioni, ai servizi pubblici per il collocamento. Per le persone disabili in particolare verrà curato il percorso di accompagnamento al lavoro personalizzato e per le aziende il progetto personalizzato di assolvimento degli obblighi al fine di realizzare un efficace collocamento mirato.

Cultura inclusiva e servizi sono i due assi portanti di Andel, che ha già partecipato alla stesura di un appello ai parlamentari italiani per l'inserimento nel Pnrr (il Recovery Plan italiano) di una specifica linea d'azione per l'inclusione lavorativa dei disabili, finanziata con una quota dei fondi europei assegnati all'Italia (500 milioni). Quattro interrogazioni parlamentari sono già state presentate a sostegno dell'appello.