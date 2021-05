Raccolta fondi per i figli di Andrea Rusconi: raccolti quattromila euro in un giorno

L'Asd Grignetta ha organizzato una raccolta fondi per i bambini del giovane papà scomparso domenica: grande risposta di solidarietà. Questa mattina il funerale trasmesso via web

Una solidarietà enorme, in grado di rivolgere un abbraccio ideale a due bambini che hanno perso il papà a distanza di tre anni dal doloroso addio alla loro mamma. In memoria del giovane papà Andrea Rusconi, scomparso domenica, l'Asd Grignetta - associazione che lui stesso aveva contribuito a fondare - ha organizzato una raccolta fondi per i suoi figli. In un giorno sono stati donati oltre 4mila euro.

Il dolore e lo sgomento per la prematura scomparsa di Andrea è troppo grande per la piccola comunità di Valmadrera che oggi, giovedì, ha partecipato al funerale, trasmesso via web per contenere l'afflusso in chiesa.

Andrea aveva accusato un malore nel fine settimana ed era stato ricoverato all'ospedale di Lecco, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Il giovane lascia due figli già orfani di madre. Proprio per esprimere vicinanza e dare aiuto ai suoi ragazzi, è nata una raccolta fondi organizzata su GoFundMe dall'Asd Grignetta.

La solidarietà non si è fatta attendere e in un solo giorno la campagna è stata condivisa oltre 500 volte sui social raccogliendo oltre 4mila euro. «L'intero ricavato verrà devoluto ai suoi figli Riccardo e Federico nei prossimi mesi, coinvolgendo i tutori dei ragazzi» fanno sapere i promotori.