La bellezza lecchese conquista la Toscana: Anna Forlin vince a Pisa

Anna Forlin si aggiudica lo scettro di "Un Volto X Fotomodella 2022. Premio alla Moda" e trionfa al Porto di Pisa nella finale nazionale del concorso giunto alla 38esima edizione. La diciannovenne di Lecco, 19 anni, ha sbaragliato la nutrita concorrenza delle oltre 30 ragazze in gara, succedendo alla Miss in carica Alia Marano, pisana e vincitrice della scorsa edizione a Fiuggi.

La giovane lecchese è apparsa raggiante e commossa dopo l'incoronazione: “Sono molto onorata di essere stata scelta, non me lo aspettavo. Voglio dedicare questo successo a tutte le persone che mi hanno appoggiato nel mio percorso e che mi vogliono bene. A me piace molto sfilare in passerella e partecipare agli shooting fotografici. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura che m'impegnerà molto”.

Molte le fasce assegnate durante la serata: Elisabetta Kola (Miss Simpatia), Emma Cantelli (Miss Telegenia), Vittoria Ficozzi (Miss Stampa), Rebecca Riccetti (Miss Sorriso), Giulia Saccinto (Miss Fotogenia), Liza Koyo (Miss Sarah Cole), Angelica Fedaci (Miss Benessere), Giorgia Boldrin (Miss Cinebook), Silvia Bindi (Miss Sandokan), Ivanna Kost (Miss Perla Oversize), Angelica Lisi (Miss Rainbow), Desiree Collini (Miss Eleganza), Natalie Guidi (Miss Portamento), Valentina Verrua (Premio Città di Pisa), Giulia Schiatroma (Premio Città di Pisa), Melissa Nicolosi (Miss Cinema), Rosita Tangari (Miss Premio Speciale Gruppo Civale).

Gli ospiti

La serata si è svolta nel suggestivo scenario del Porto di Pisa prodotta dai fratelli Dino e Massimo Civale in collaborazione con la Mediterranea Music di Grace Ciampa è stata disturbata solo da un fastidioso libeccio, ma è scivolata via in maniera lineare e piacevole grazie alla professionalità dei conduttori Leonardo Ghelarducci e Matilde Calamai reginetta del concorso nel 1994 e alla regia e direzione artistica di Stefano Bini. Sul palco si sono alternate le bellissime voci del cantante napoletano Stefano Gasparrino e quelle della cantante pisana Ilaria Belli, che ha interpretato la musica di Fiorella Mannoia. Ospiti d'onore Cristiano Militello da "Striscia La Notizia" che con la rubrica "Striscia lo striscione" compie quest'anno il 18esimo anno di età e Cosetta Gigli regina dell'operetta oltre che finalista di The Voice Senior. Momenti comici che hanno fatto divertire gli oltre mille presenti tra cui l'assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini che ha patrocinato l'evento, il presidente del Parco di San Rossore e Massaciuccoli Lorenzo Bani, oltrechè al critico d'arte Luca Nannipieri e l'ex calciatore di Pisa, Juventus e Nazionale Lamberto Piovanelli, Alessandro Trolese vicepresidente di Confcommercio Pisa, Gabriele Masiero (La Nazione Pisa e Anda), Michele Raimo di EdilRaimo e la Famiglia Del Colle. L'organizzazione in loco è stata affidata a Michele Ammannati, le coreografie a Valentina Papi e Sarajò Mariotti. Fotografo ufficiale Umberto Condemi De Felice.

Per tre giorni le bellezze arrivate da quasi tutto lo stivale hanno animato la Città di Pisa con shooting fotografici, passeggiando per il centro storico e a bordo del battello cittadino oltre che delle auto d'epoca messe a loro disposizione per il giro completo di tutto il litorale. Non solo spettacolo dunque, Pisa è stata per tre giorni la capitale della moda in Toscana portando per la prima volta in città una finale nazionale di un concorso che ha toccato tutte le città delle Repubbliche Marinare Amalfi, Venezia, Genova e ha chiuso il cerchio con la nostra proprio quest'anno.