Mandello sempre più a trazione turistica: ad agosto è "Aperto per ferie"

Mandello compie un ulteriore passo verso la trasformazione in un paese a vocazione turistica. Arriva l'iniziativa "Aperto per ferie", voluta dagli assessorati al Turismo e al Commercio con la collaborazione di Explore Mandello, per garantire continuità di servizi ai cittadini e ai turisti che frequenteranno il comune nelle prossime settimane.

"Per questo abbiamo coinvolto i titolari di pubblici esercizi, di negozi e di servizi alla persona chiedendo di comunicarci chi sarebbe rimasto 'Aperto per ferie' durante il mese di agosto ed, eventualmente, di comunicarci anche i periodi di chiusura delle loro attività - spiega l'assessore Silvia Nessi - Come sempre succede, moltissimi esercenti hanno aderito all'iniziativa che li vede coinvolti, comunicando le loro intenzioni per il periodo più caldo dell'anno".

"C'è ancora voglia di fare rete"

Il Comune ha quindi provveduto a stilare l'elenco di tutte le attività, dividendo le attività di ristorazione dagli altri servizi. "Questa, dal mio punto di vista, è un'ulteriore conferma della voglia dei commercianti di continuare a fare rete e di collaborare come abbiamo fatto ai tempi della pandemia con il riuscitissimo progetto 'Mandello a domicilio' e come facciamo da parecchi anni col progetto 'Natale Insieme' - prosegue Nessi - Ringrazio quindi i numerosi negozianti e titolari di pubblici esercizi che hanno aderito, dando così la possibilità a chi rimarrà a Mandello nelle prossime settimane di poter usufruire di tutti i servizi normalmente offerti".

'Aperto per ferie' si pone come prosecuzione di un cammino già intrapreso da tempo. "Abbiamo aggiunto un tassello all'ambizioso progetto che sta portando la nostra Mandello a essere davvero una città turistica, con conseguente aumento di possibilità lavorative ed imprenditoriali sul territorio. Questa volontà di cambiamento è anche testimoniata dalle numerose aperture di nuove strutture ricettive extralberghiere e anche di attività commerciali e professionali degli ultimi mesi e me ne rallegro davvero di cuore".