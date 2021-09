A Mandello si torna a studiare in biblioteca solo con il Green pass

Via Alessandro Manzoni, 44/3

Finalmente la biblioteca di Mandello è tornata fruibile al pubblico per lo studio. Porte aperte dallo scorso 13 settembre 2020, l'accesso è consentito ad adulti e a ragazzi di età superiore ai 12 anni in possesso del Green pass.

Nella sala adulti potranno studiare 12 persone contemporaneamente, mentre nella sala ragazzi soltanto 8. In entrambi i casi sarà possibile la consultazione dei volumi riposti negli scaffali. Questo sarà fattibile anche da chi non si fermerà per lo studio purchè munito di Green pass e con un massimo di 8 utenti contemporaneamente nella sala adulti e 4 nella sala ragazzi.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni l'accesso sarà consentito solo se accompagnati da un adulto munito di Green pass, ma i bambini non potranno sfogliare i libri.

Gli utenti sprovvisti di Green pass potranno comunque sostare nella zona di ingresso, restituire i libri avuti in prestito e ritirare quelli precedentemente ordinati.

Per entrare in biblioteca permane: l'uso della mascherina, la misurazione della temperatura, la sanificazione delle mani. Nel caso di attesa occorrerà mantenere il corretto distanziamento.

"Purtroppo rimane ancora sospeso il servizio di utilizzo delle postazioni internet e chiusa la sala giornali - spiega l'assessore all'Istruzione Doriana Pachera - Siamo in attesa degli opportuni aggiornamenti di leggi al fine di poter concedere anche questo servizio in tutta sicurezza". Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, sulla app del Comune e sul sito del Sistema Inter-bibliotecario".