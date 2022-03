Lo spettacolo più bello della primavera: riapre il Campo dei fiori

Il Campo dei fiori riapre al pubblico. Finalmente, dopo la lunga pausa invernale, è tempo di tornare ad ammirare lo spettacolo della fioritura primaverile in riva al lago. Narcisi, giacinti e tulipani sono pronti ad accogliere i visitatori in quello che è il primo campo con formula "you-pick" della provincia di Lecco, nato nel 2017 e curato con passione e competenza da Cristina Tosi.

L'apertura è prevista da sabato 2 aprile fino al 24 aprile, tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30. In settimana si potrà entrare senza prenotazione, nel weekend con prenotazione obbligatoria. Qui il link per prenotare (le prenotazioni sono solo online e si aggiornano in tempo reale).

Ingresso con buono di 3 euro

L'ingresso al campo prevede un buono di 3 euro valido per la raccolta di tre fiori. I bambini sotto i 12 anni non pagano l'ingresso, sono bene accetti i cani al guinzaglio. Sono previsti divertenti laboratori per bambini. In caso di pioggia il campo rimarrà aperto a eccezione di forte maltempo. "In caso di imprevisti chiedo cortesemente di annullare la prenotazione per consentire ad altre persone di vivere questa emozione" spiega Cristina tosi.