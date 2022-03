Dal 4 aprile una nuova sede per la Cisl Merate

La Cisl di Merate ha una nuova sede. Da lunedì 4 aprile gli uffici del sindacato si sposteranno in via De Gasperi 135, a pochi metri dalle sede dell'Agenzia delle entrate e dall'Ospedale Mandic.

I nuovi uffici ospiteranno le categorie sindacali dei lavoratori attivi, il sindacato dei Pensionati Fnp Cisl, il Patronato Inas, il Caf per le pratiche fiscali, l'ufficio vertenze, lo sportello artigiani, l'Anolf, ufficio dedicato agli immigrati, il Sicet, sindacato degli inquilini, l'Adiconsum, l'associazione dei consumatori promossa dalla Cisl, lo Sportello sociale dedicato all’ascolto e all'orientamento ai servizi presenti sul territorio e alle agevolazioni per le persone fragili e lo sportello lavoro per le pratiche di disoccupazione.

"Momento di gioia"

"L'apertura di una nuova sede Cisl è sempre un momento di gioia - ha spiegato Mirco Scaccabarozzi, segretario generale della Cisl Monza Brianza Lecco - perché rappresenta l'apertura di una nuova 'casa' in cui accogliere lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati e svolgere la nostra funzione primaria, che è quella di sostenere e servire le persone".